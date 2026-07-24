США продолжают наносить удары по Ирану

В ночь на 24 июля США произвели очередной, 13-й по счету после прекращения перемирия пуск ракет по целям в Иране. Как сообщается, объектами атаки стали пусковые установки, а также оборонные сооружения армии и Корпуса стражей исламской революции.

Американцы обещают также подвергнуть примерному наказанию хуситов, которые объявили войну танкерам Саудовской Аравии и практически дали старт активной фазе блокады выходов в океан из Красного моря.

Дональд Трамп заявил, что любые попытки блокады Баб-эль-Мандебского пролива будут самым жестоким образом пресекаться. После траурного мероприятия, в ходе которого 4 трупа американских военных были переданы родным, Трамп указал, что дела на Ближнем Востоке идут для США лучше некуда.

Дональд Трамп, президент США:

"Одна газета написала, что сегодня иранцы находятся в более сильной позиции, чем четыре месяца назад. Это неправда! Я не могу поверить, что им вообще разрешено это говорить! New York Times написала, что Иран находится в более сильной позиции! У них нет армии. У них нет флота. У них было 159 кораблей, и все на дне моря. У них было 212 самолетов, и все уничтожены. У них нет радаров. Они ничего не видят. Они, конечно, злые и умные, и у них еще есть кое-какие возможности. Но поверьте: раньше они были намного, намного сильнее, это истинная правда!"

Трамп настаивает, что война для Соединенных Штатов проходит невероятно успешно: в ходе нынешнего конфликта погибли лишь 18 американских военных, тогда как во Вьетнаме десятки тысяч, указывает он. Между тем известно, что число раненых солдат США уже перевалило за тысячу. Тем временем стоимость нефти сорта Brent вновь выросла: она преодолела психологический рубеж в 100 долларов за баррель. По всем приметам тенденция к росту является устойчивой и на биржах вновь разгорается паника среди спекулянтов, толкающая нефтяные котировки вверх.