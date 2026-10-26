США продвигают Орбана на пост генсека ООН

Вашингтон готовит масштабную дипломатическую сенсацию. По информации The Wall Street Journal, администрация Трампа рассматривает бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана как идеального кандидата на пост Генерального секретаря ООН.

Предполагается, что Орбан может стать компромиссным кандидатом сразу от США, России и Китая, что гарантирует ему поддержку как минимум 10 из 15 голосов в Совете Безопасности.

Источники подчеркивают, что венгерский политик обладает правильной идеологией и имеет колоссальный опыт руководства во враждебной обстановке.

При этом главной интригой остается позиция Франции и Великобритании, обладающих правом вето.

Однако аналитики отмечают, Париж и Лондон сейчас проявляют крайнюю осторожность в Совбезе и вряд ли решатся в одиночку блокировать фигуру, согласованную ведущими державами мира.