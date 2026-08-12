США провели тренировки в Южной Корее с FPV-дронами

Американские морские пехотинцы в Южной Корее провели первые испытания с боевой стрельбой новых FPV-дронов.

Использовались беспилотники Neros Archer, причем одно из испытаний было проведено всего в 30 километрах от демилитаризованной зоны. Операторы поразили реальными боевыми зарядами шесть учебных целей на дистанции около 900 метров.

Ранее морские пехотинцы уже тренировались с дронами Archer внутри страны. Эти небольшие беспилотники позволяют поражать цели на расстоянии примерно 20 км.