США расширяют производство ракет дальностью до 500 километров

В США расширяют производство дальнобойных ракет. Пентагон заключил новый крупный контракт. Он стал дополнением к старому соглашению, и теперь общая стоимость сделки достигла 13 млрд долларов.

Военные закупают современные боеприпасы класса "земля-земля" для реактивных систем. Эти ракеты способны поражать цели на расстоянии до 500 километров. Американский производитель планирует завершить все поставки к 2032-му году.