США рассмотрят размещение военной базы в Литве

Администрация США рассмотрит предложение руководства Литвы о создании военной базы на территории балтийской страны. Об этом рассказал американский президент Дональд Трамп на брифинге на лужайке у Белого дома.

О готовности Вильнюса на размещении у себя американской базы ранее заявил премьер Литвы Миндаугас Синкявичюс. По его словам, он обсуждал этот запрос во время встречи со спецпосланником США Джоном Коулом и отмечал, что Вильнюс готов возместить Пентагону все расходы, поскольку заинтересован в присутствии американских войск в качестве гарантии безопасности.

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