США развернули лазерное оружие против дронов на Ближнем Востоке

Пентагон выжигает бюджет лазером. Соединенные Штаты вложили 500 млн долларов в развертывание лазерного оружия для борьбы с дронами в Ормузском проливе и на американской границе.

Как пишет The New York Post, новые комплексы уже несут боевое дежурство на Ближнем Востоке, нацелившись на иранскую технику. Американские стратеги подсчитали: сбивать беспилотники и крылатые ракеты световым лучом значительно дешевле, чем тратить драгоценные ракеты традиционных систем ПВО.

В масштабах Пентагона это колоссальная оптимизация военного бюджета: один выстрел из лазера обходится казне всего в несколько долларов.

Вашингтон рассчитывает, что эти космические технологии окупят себя в первые же месяцы обострения, защитив американские корабли от дорогостоящих ракетных дуэлей.