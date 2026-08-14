США с партнерами на Ближнем Востоке создают группу ударных беспилотных систем

Центральное командование Вооруженных сил США объявило о создании первого многонационального подразделения ударных беспилотных систем для выполнения задач в воздухе, на поверхности воды и под водой.

В состав оперативной группы Falcon Strike войдут американские военнослужащие и представители стран - партнеров США на Ближнем Востоке. Вашингтон уже пригласил союзников присоединиться к инициативе.

Как заявляет американское командование, по мере вступления новых стран группа превратится в комплексный многонациональный фактор сдерживания на Ближнем Востоке. Создание подразделения стало логическим продолжением работы группы Scorpion Strike - эскадрильи ударных дронов, которая, как утверждают американские военные, успешно выполнила ключевые задачи в регионе.