США спустили с цепи НАБУ на киевскую власть

Продолжается скандал вокруг Зеленского и его ближайшего окружения. В Национальном антикоррупционном бюро Украины подтвердили, что бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич является одним из организаторов коррупционной схемы в сфере энергетики. Он и его главный финансист Цукерман являются соорганизаторами преступной группировки. Оба будут объявлены в международный розыск. НАБУ проводит обыски в компании "Энергоатом", а также у экс-министра энергетики и министра юстиции Галущенко, отстраненного от должности.

Если раньше коррупция в Украине воспринималась как хроническая болезнь, то теперь она переросла в эпидемию. Более 60 % опрошенных украинцев поддерживают отставку Ермака с должности главы офиса Зеленского. Сам Зеленский сейчас пытается сохранить лицо в этом грязном деле. Однако кто сказал "фас" антикоррупционным службам Украины на ближайших друзей главы киевского режима?

Тотальный блэкаут в Украине