США требуют от Латвии и Литвы немедленно возобновить транзит белорусских калийных удобрений

Немедленно возобновить транзит белорусских калийных удобрений требуют Соединенные Штаты от Латвии и Литвы. Как стало известно, ради этого Балтийский регион лично посетил спецпосланник президента США Джон Коул.

Вашингтон еще весной снял санкции с Беларуськалия, т. к. американские фермеры критически нуждаются в белорусском сырье.

Как заявил Коул, Белый дом рассчитывает на отмену европейских транзитных барьеров. И сделка, вроде как, находится на финальной стадии.