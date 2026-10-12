США требуют от Украины не наносить удары по российским НПЗ

План Дональда Трампа по введению немедленного "энергетического перемирия" спровоцировал новый кризис в отношениях США и Украины.

Как сообщает Axios, инициатива предполагает взаимный отказ России и Украины от ударов по нефтеперерабатывающим заводам. Трамп ожидает, что Зеленский будет соблюдать это условие.

Только после прекращения атак на НПЗ стороны могут начать договариваться о перемирии в отношении электростанций и электросетей. Отмечается, что американские власти предупредили, что продолжение ударов вредит Зеленскому сильнее, чем самой Москве.

Источники издания также подчеркивают, что Трамп разъярен и считает, что Киев воспринимает помощь США как должное.

При этом Россия согласия на сделку пока не дала и лишь изучает предложение. На этом фоне американские переговорщики Уиткофф и Кушнер уже отложили свой визит в Москву до прояснения позиций сторон.