США угрожают Украине блокировкой оружия и разведданных

Чтобы сделать Киев более сговорчивым, США выдвинули ультиматум, угрожая заблокировать поставки оружия и обмен разведданными.

По данным Financial Times, американские чиновники провели экстренные контакты с представителями Украины и европейских стран в минувшие выходные.

Вашингтон требует немедленно прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. В противном случае Белый дом готов пойти на крайние меры: остановить передачу секретных данных и заморозить программу ПУРЛ.

Этот механизм позволяет закупать американское вооружение для нужд Украины на деньги европейских государств.