США усиливают военное присутствие на Ближнем Востоке

США ускоренно перебрасывают на Ближний Восток войска, медиков и вооружение на случай расширения конфликта с Ираном, пишет The Wall Street Journal.

Согласно источникам, за последнюю неделю в регион, в частности, переброшены силы специальных операций, самолеты-заправщики и эскадрильи истребителей с авиабаз в Германии и Британии. Также в Великобритании в состоянии повышенной готовности находятся стратегические бомбардировщики.

Кроме того, за последние дни в медцентр в немецком Ландштуле прибыло более 150 медиков. Этот госпиталь - основное место оказания помощи военнослужащим, получившим ранения на Ближнем Востоке.

Ранее президент США усилил свою риторику в отношении Ирана и заявил, что может отдать приказ о штурме горы Пикакс, где, как уверяется, иранские власти спрятали центрифуги для обогащения урана.