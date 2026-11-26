США начали входить в экономический кризис - об этом пишут западные эксперты. Причем потрясения будут намного масштабнее, нежели в 2008 году. Не исключено, что речь пойдет о глобальной депрессии.

По кошелькам рядовых граждан ударила инфляция. Мясо и овощи прибавили в цене около трети, жилье дорожает. В ноябре рекордные 57 % жителей США назвали рост цен главной причиной ухудшения своего материального положения. С весны 2024 года этот показатель подскочил сразу на 24 процентных пункта.

Причины - торговые войны Вашингтона и скачок цен на топливо из-за конфликта на Ближнем Востоке. Почти половина опрошенных американцев уверены, что в ближайший год их финансовое положение станет еще хуже.