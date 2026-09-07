США впервые отказались от участия в учениях НАТО в Исландии

В НАТО назревает серьезный раскол: у берегов Исландии завершились ежегодные военные учения "Северный Викинг", которые впервые в истории альянса прошли без боевого участия США.

На протяжении десятилетий именно Вашингтон руководил этими маневрами, однако в 2026 году американское командование отказалось посылать свои корабли и авиацию.

Пентагон лишь помог партнерам с планированием и возвел новые объекты в аэропорту Кеблавик. Охоту за российскими подводными лодками в Атлантике европейцам пришлось вести самостоятельно силами немецких самолетов-разведчиков, бельгийских истребителей и канадских кораблей.

Белый дом ситуацию пока никак не комментирует, однако эксперты уверены, что Дональд Трамп перешел от слов к делу, заставляя европейских лидеров воевать за собственный счет и без прямой поддержки армии США.