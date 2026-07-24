США вводят новые таможенные пошлины против 60 стран

США вводят таможенные пошлины в отношении 60 стран. Сборы в размере от 10 до 12,5 % начнут взимать с 24 июля.

Формальной причиной называется использование этими государствами подневольного труда. Среди наказанных все страны Евросоюза.

До сих пор действовали 10-процентные сборы с тех же самых стран, а нынешние тарифы "за использование рабского труда" будут даже несколько выше.

В Брюсселе пошлинами возмущены, но возможностей договориться с Трампом не видят. Среди первых жертв тарифной войны называют немецкий автопром, который лишается всякой конкурентной привлекательности на американском рынке.