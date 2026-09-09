США вводят очередные пошлины против Канады

США продолжают еще одну войну, на этот раз торговую, со своим ближайшим соседом Канадой. Накануне в ответ на введенные ранее Трампом тарифы в 50%, Оттава активировала зеркальные контрмеры. Под новые канадские пошлины размером до 50% попали американские товары более чем 600 наименований на общую сумму 20 млрд долларов.

Однако Трамп не был бы Трампом, если бы вновь не пошел на повышение ставок. Хозяин Белого дома подписал ряд указов, в том числе о запрете на импорт из Канады молочной продукции, алкоголя и мотоциклов.

Кроме того, с 15 сентября администрация президента США вводит дополнительные 50-процентные пошлины на сыры, сталь, алюминий, бумагу, мебель, светильники и ряд других наименований.

Также американский лидер пригрозил полностью закрыть американский рынок для самолетов канадского производства и исключить канадские товары из госзакупок США.