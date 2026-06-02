Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
КитайЕвропаСШАРоссияУкраинаБлижний Восток

США выведут из Литвы более тысячи военных

Вашингтон продолжает наносить удары по трансатлантическому единству. Как сообщают литовские СМИ, США выведут из прибалтийской республики более 1 тыс. военных и боевой техники.

Если раньше ротация американских подразделений в Пабраде происходила непрерывно, то в этот раз сроки ожидающейся замены остаются абсолютно туманными. Министр обороны Литвы с досадой признал, что Пентагон отправил график ротаций на пересмотр.

Несмотря на устные заверения Белого дома о возвращении сил в будущем, Вильнюс де-факто лишился ключевого батальона на неопределенный срок, поскольку администрация Трампа экстренно перераспределяет ресурсы под нужды ближневосточной группировки.

Разделы:

В миреЕвропаСША

Теги:

военныеЛитва