Пентагон задерживает поставки ракет для систем ПВО Patriot на Украину, сообщает Financial Times.

Речь как минимум о 60 ракетах-перехватчиках, которые ранее Вашингтон согласился поставить Киеву, в том числе из европейских арсеналов. Однако, по данным издания, до сих пор нет окончательного согласия Пентагона.

Сделка была передана на дальнейшее рассмотрение заместителю главы Пентагона по вопросам закупок Майклу Даффи.

Ранее в Киеве неоднократно жаловались на нехватку данных ракет. Еще месяц назад телеканал CNN со ссылкой на источники отмечал, что запасы ракет для Patriot у Украины полностью иссякли.