США запустили самую большую ракету в истории для полетов на Луну и Марс

В США запустили самую большую ракету в истории. Космический корабль Starship V3 и ракета-носитель Super Heavy V3, предназначенные для миссий на Луну и Марс, успешно выполнили испытательный полет. Запуск прошел с площадки компании SpaceX в Техасе.

Это уже 12-й по счету тестовый орбитальный полет - он ознаменовал дебют нового поколения корабля и ракеты-носителя с модернизированными двигателями Raptor.