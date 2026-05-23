США запустили самую большую ракету в истории для полетов на Луну и Марс
Автор:Редакция news.by
В США запустили самую большую ракету в истории. Космический корабль Starship V3 и ракета-носитель Super Heavy V3, предназначенные для миссий на Луну и Марс, успешно выполнили испытательный полет. Запуск прошел с площадки компании SpaceX в Техасе.
Это уже 12-й по счету тестовый орбитальный полет - он ознаменовал дебют нового поколения корабля и ракеты-носителя с модернизированными двигателями Raptor.
Многоразовая ракетная система является самой большой из когда-либо созданных в мире: ее высота превышает 120 метров. Основатель SpaceX Илон Маск планирует сертифицировать Starship для полетов с людьми уже в 2026 году.