США завершили 10-ю после прекращения перемирия серию ударов по целям в Иране

Пентагон заявил, что завершил десятую после прекращения перемирия серию ударов по целям в Иране. Американцы атаковали объекты, расположенные на берегах Ормузского пролива. Кроме того, подверглись ракетно-бомбовым ударам мосты и железнодорожные узлы Ирана.

Персы со своей стороны не прекращают блокаду Ормуза: накануне здесь были повреждены обстрелами два танкера, которые пытались выйти в открытый океан, не согласовав маршрут с иранскими военными властями.

Политико-дипломатическая ситуация, связанная с этим конфликтом, остается неопределенной. Из Тегерана и Вашингтона поступают самые противоречивые сигналы. С одной стороны, сообщается, что Пентагон по приказу президента США Дональда Трампа готовится начать полномасштабную операцию против Ирана. С другой стороны, арабские медиа информируют о консультациях, которые должны обеспечить 10-дневное прекращение огня и старт новых переговоров.

Фото: РИА Новости