США завершили очередную серию ударов по целям в Иране

Пентагон завершил очередную серию ударов по целям в Иране. Как сообщается, американцы атаковали объекты, расположенные на берегах Ормузского пролива, и, в частности, портовые сооружения города Бандар-Аббас.

Кроме того, подвергся ракетно-бомбовым ударам один из мостов, который является ключевым в обеспечении транспортной связности Ирана. Между тем уничтожение гражданской инфраструктуры запрещено Женевскими конвенциями о правилах ведения войны. В свою очередь, персы атаковали военные базы США, в частности аэродром в Иордании.

Одновременно Вашингтон пытается обеспечить полную морскую блокаду Ирана: Пентагон распространил кадры, запечатлевшие, как американцы задерживают и досматривают один из танкеров в Оманском заливе. Пока, однако, это остается единичным эпизодом: суда, пусть немногочисленные, проходят через Ормузский пролив, и все они, как сообщается, так или иначе связаны с Ираном.