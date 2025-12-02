США заявили о прекращении помощи Украине из-за злоупотреблений

Президент США Дональд Трамп заявил, что прекратил "бесконечную" помощь Киеву, так как убежден, что деньгами американских налогоплательщиков злоупотребляли. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, отметив, что теперь США продают оружие НАТО, которое затем отправляется в Украину.

В этих условиях глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен лихорадочно пытается найти способ экспроприировать российские замороженные активы, размещенные в Бельгии. Там же этот план называют авантюрой. МИД королевства предложил финансировать Киев с помощью "классического общеевропейского займа". Отметим, что всего ЕС направил Киеву 187 млрд евро. Глава евродипломатии Кая Каллас также призвала союзников к дальнейшему увеличению финансирования Украины для усиления ее позиции за столом переговоров. В Еврокомиссии также заявили, что передадут Киеву несколько миллиардов евро из программы перевооружения ЕС. Также Нидерланды выделят 250 млн евро на поставки средств ПВО и боеприпасов для истребителей F-16.