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Секретная служба США начала проверку удаленной публикации Маска
Спецслужба США заинтересовалась удаленной публикацией Илона Маска.
После очередного покушения на Трампа в своей социальной сети Х миллиардер выпустил пост, в котором выразил удивление тем, что подобное не происходит с лидером Белого дома Байденом и вице-президентом Харрис. В тот же день публикация была удалена, а заявление Маск назвал шуткой.
Теперь Секретная служба США намерена установить, представляла ли запись угрозу для упомянутых в ней политиков. Если это докажут, миллиардеру грозит тюремный срок до 5 лет.
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