ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Секретная служба США начала проверку удаленной публикации Маска

Спецслужба США заинтересовалась удаленной публикацией Илона Маска.

После очередного покушения на Трампа в своей социальной сети Х миллиардер выпустил пост, в котором выразил удивление тем, что подобное не происходит с лидером Белого дома Байденом и вице-президентом Харрис. В тот же день публикация была удалена, а заявление Маск назвал шуткой.

Теперь Секретная служба США намерена установить, представляла ли запись угрозу для упомянутых в ней политиков. Если это докажут, миллиардеру грозит тюремный срок до 5 лет.

Маск

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все