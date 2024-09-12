Секретная служба США начала проверку удаленной публикации Маска

После очередного покушения на Трампа в своей социальной сети Х миллиардер выпустил пост, в котором выразил удивление тем, что подобное не происходит с лидером Белого дома Байденом и вице-президентом Харрис. В тот же день публикация была удалена, а заявление Маск назвал шуткой.