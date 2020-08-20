США будут добиваться восстановления санкций против Ирана по ядерной сделке

Несмотря на то, что Америка вышла из Совместного всеобъемлющего плана действий, она, в соответствии с резолюцией ООН, сохранила за собой право принимать подобные решения. Заявление Белого дома Совбезу передаст Майк Помпео - он отправится в Нью-Йорк уже завтра. Ограничения будут включать запрет на обогащение урана и на 13 лет продлят оружейное эмбарго в отношении Ирана. Напомним, в конце минувшей недели Совбез ООН отклонил проект резолюции США, которым продлевалось оружейное эмбарго. Большинство стран воздержались от голосования - против выступили Россия и Китай.