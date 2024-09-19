В США начали рассылать бюллетени для голосования на выборах

Штат Висконсин первым в США начал рассылку бюллетеней для голосования по почте на предстоящих 5 ноября президентских выборах, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The New York Times (NYT).

Избиратели Висконсина могут вернуть заполненные бюллетени по почте или оставить их на избирательных участках для передачи в окружные советы по выборам. Очное досрочное голосование в штате стартует 22 октября и продлится до 3 ноября, пишет БЕЛТА.

Висконсин также стал первым из шести колеблющихся штатов, где началось досрочное голосование. Результаты выборов в таких штатах, как Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада и Пенсильвания, могут сыграть решающую роль в исходе президентской гонки.

Помимо Висконсина, отмечает NYT, 20 сентября голосование по почте начнется в Вирджинии, Миннесоте и Южной Дакоте. К октябрю все больше штатов предоставят избирателям возможность проголосовать заранее, что обеспечит более гибкий процесс для тех, кто не сможет явиться в день выборов. Местные власти отмечают, что досрочное голосование помогает избежать перегрузки избирательных участков 5 ноября и упрощает участие для тех, у кого нет возможности прийти в день выборов.

Однако не все штаты успевают своевременно начать рассылку бюллетеней. В Северной Каролине, которая обычно первой отправляет бюллетени, процесс был задержан из-за необходимости исключить имя Роберта Кеннеди - младшего, снявшего свою кандидатуру и поддержавшего кандидата от республиканцев Дональда Трампа. Это привело к задержкам, которые могут создать дополнительные трудности для избирателей.

Проблемы также наблюдаются в Пенсильвании, где Верховный суд постановил, что бюллетени, отправленные по почте, могут быть отклонены, если на конвертах не указаны точные даты возврата. Это решение отменяет предыдущее постановление суда низшей инстанции, которое приостановило требование о датах на конвертах. Теперь существует вероятность, что тысячи бюллетеней, даже если они будут доставлены вовремя, могут быть признаны недействительными в одном из ключевых колеблющихся штатов, что может существенно повлиять на исход президентских выборов.

Трамп в течение последних месяцев активно критиковал голосование по почте. По его мнению, этот метод приводит к задержкам в подсчете голосов и снижает точность итогов. Экс-президент США выражал опасения, что голосование таким образом может способствовать массовым фальсификациям, включая использование недействительных бюллетеней и участие тех, кто не имеет права голосовать. Он также утверждал, что подобный способ голосования делает выборы более уязвимыми для вмешательства извне.