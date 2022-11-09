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Выборы в Конгресс США: недостаток бюллетеней, сбой электронного голосования, кибератаки и угрозы взрывов участков
Как выглядит свободное волеизъявление народа в стране образцовой демократии? В США продолжается голосование на промежуточных выборах. И уже поступают многочисленные сообщения о проблемах и нарушениях на участках.
В Иллинойсе пожаловались, что во время выборов Сеть и серверы подверглись кибератаке. В Джорджии с участка удалили работников, чьи фото из Капитолия во время событий 6 января 2020 года появлялись в соцсетях. В Луизиане и вовсе пришлось перенести участок из одной школы в другую из-за угрозы взрыва. Кроме того, сообщают о массовых сбоях в машинах электронного голосования и отсутствии бюллетеней на участках.
О нарушениях сообщил и бывший президент США Дональд Трамп.Только в Аризоне, по словам бывшего хозяина Белого дома, неисправными оказались десятки машин для подсчета бюллетеней. Также он заявил, что некоторым избирателям говорят, что они уже проголосовали. Трамп уже призвал своих сторонников к протестам. В Аризоне на улицах моментально появилась конная полиция.
Дональд Трамп, бывший президент США:
Не покидайте свою очередь на избирательный пункт. Оставайтесь на месте. Они говорят, что машины не работают. Они говорят, что у них заканчивается бумага. Не позволяйте себя задерживать.
Демократы рискуют утратить контроль над Конгрессом США
Происходит то же мошенничество, что и в 2020 году, прокомментировал ситуацию Трамп. Вслед за ним и Байден в соцсетях призвал людей не расходиться и дождаться возможности проголосовать. Республиканцы уже заняли 188 мест в палате представителей против 125 мест у демократов. В Сенате у обеих партий по 41 месту. Шансов удержать позиции по итогам голосования у Байдена практически нет - по итогам экзитполов, о которых сообщает Си-эн-эн, более 70 % избирателей США недовольны его работой на посту президента. А 34 % респондентов сообщили, что ситуация в стране вызывает у них гнев.
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