Выборы в Конгресс США: недостаток бюллетеней, сбой электронного голосования, кибератаки и угрозы взрывов участков

В Иллинойсе пожаловались, что во время выборов Сеть и серверы подверглись кибератаке. В Джорджии с участка удалили работников, чьи фото из Капитолия во время событий 6 января 2020 года появлялись в соцсетях. В Луизиане и вовсе пришлось перенести участок из одной школы в другую из-за угрозы взрыва. Кроме того, сообщают о массовых сбоях в машинах электронного голосования и отсутствии бюллетеней на участках.

Не покидайте свою очередь на избирательный пункт. Оставайтесь на месте. Они говорят, что машины не работают. Они говорят, что у них заканчивается бумага. Не позволяйте себя задерживать.



Как выглядит свободное волеизъявление народа в стране образцовой демократии? В США продолжается голосование на промежуточных выборах. И уже поступают многочисленные сообщения о проблемах и нарушениях на участках.О нарушениях сообщил и бывший президент США Дональд Трамп.Только в Аризоне, по словам бывшего хозяина Белого дома, неисправными оказались десятки машин для подсчета бюллетеней. Также он заявил, что некоторым избирателям говорят, что они уже проголосовали. Трамп уже призвал своих сторонников к протестам. В Аризоне на улицах моментально появилась конная полиция.