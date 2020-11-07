Выборы в США: подсчет голосов все еще продолжается

Фальсификации, карусели и голосующие мертвецы. Которые сутки США пытаются выбрать президента. Верховный суд постановил изолировать бюллетени в штате Пенсильвания, которые поступили туда уже после дня выборов. Подсчеты этих голосов предписывается вести отдельно от остальных. Избиркомы должны выполнять требование до дальнейших распоряжений суда. Таким образом подсчет в США продолжается уже четвертый день. Задача каждого из кандидатов - добраться до заветных победных 270 голосов выборщиков. Пока расклад таков: Джо Байден - 264 голоса, Дональд Трамп - 214. Это данные Fox News. Демократ несколько часов назад уже хотел было досрочно заявить о своей победе. Но с этим пришлось повременить до появления результатов из Пенсильвании. Этот штат один из ключевых, обеспечивающий 20 голосов выборщиков.