США арестовали самолет Николаса Мадуро

Западное давление на Венесуэлу усиливается. Власти США арестовали борт номер один президента Николаса Мадуро. Воздушное судно стоимостью 13 миллионов долларов перенаправили во Флориду.

Американские спецслужбы заявили, что лайнер был куплен якобы в нарушение санкций. Известно, что самолет последние несколько месяцев стоял в Доминиканской Республике, на нем президент Мадуро совершал государственные визиты. В момент американского захвата президента на борту не было.

Правительство Венесуэлы обвинило США в пиратстве. Министр коммуникаций, культуры и туризма страны подчеркнул: "Власти США, совершив повторную преступную практику, незаконно конфисковали самолет, оправдывая свои действия принудительными мерами, которые они в одностороннем и незаконном порядке вводят по всему миру".