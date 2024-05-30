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США бойкотируют церемонию ООН в память о погибшем президенте Ирана
США бойкотируют сегодняшнюю церемонию Генассамблеи ООН в память о погибшем президенте Ирана, сообщает Reuters. Генассамблея традиционно собирается, чтобы отдать дань уважения любому мировому лидеру, который был действующим главой государства на момент смерти. Однако анонимный американский чиновник заявил, что Штаты не будут "присутствовать на этом мероприятии ни в каком качестве".
Тем временем в Иране официально исключили вероятность диверсии, приведшей к смерти Эбрахима Раиси. На разбившемся вертолете также не обнаружено следов действий средств радиоэлектронной борьбы.
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