Блокада междугородних и международных трасс на североамериканском континенте закономерно привела к логистическим проблемам. Это негативно влияет и на экономическое состояние стран, которые и без того в последнее время постоянно находятся в зоне турбулентности. Рост цен на продукты, коммунальные платежи и топливо. Не стоит списывать со счетов и деловую активность, которая так и не оправилась после мирового локдауна. От Вашингтона до Оттавы, от Лиссабона до Таллинна - западные страны лихорадит по экономическому фронту. Подробнее Андрей Семченко.



Показатели побили все, даже самые пессимистичные, прогнозы. США, Британия, континентальная Европа на грани экономического фиаско. Ускорение инфляции в Штатах привело к пугающим цифрам. Рост цен за январь составил 7,5 % - это рекорд за последние 40 лет.







Не успели кое-как восстановиться поставки продуктов на американские полки, как в страну пришла новая беда. Зарплаты не поспевают за ценами. Остро встает вопрос об оплате жилья. По самым скромным подсчетам, в Штатах только бездомных уже почти 600 тысяч. В каменных джунглях больших возможностей люди упали на низшее звено пищевой цепочки. В лучших традициях сурового капитализма. Средний класс такая перспектива не устраивает.



Арендная плата сильно выросла. В наши дни нелегко получить квартиру. В приютах много людей. Система временных центров содержания попросту перегружена.



Все больше американцев обращаются в продовольственные банки - благотворительные организации, бесплатно раздающие еду первой необходимости. Но и там людей призывают потуже затянуть пояса.



Пандемия, энергетический кризис ударили и по Туманному Альбиону. Вчерашний всплеск цен на нефть отразился на стоимости топлива. Литр бензина стоит уже более 5 белорусских рублей в эквиваленте. Вслед за этим растут цены на коммуналку и электричество. Инфляция на пике вместе с недовольством граждан. Таких драматичных показателей в стране не было уже 30 лет.



На континенте тоже не все гладко. Годовая инфляция в еврозоне по итогам января составила рекордные 5,1 %. Власти Италии решили экономить на национальной гордости. Подсветка достопримечательностей для Апеннин слишком расточительна. Штормит евро. Европейский центробанк пытается успокоить общественность. Держать процентную ставку на прежнем уровне там обещают до конца.







Но самый высокий уровень инфляции у Литвы. В годовом исчислении рост цен составил 12,5 %. И не то, чтобы неожиданно. Попытка примазаться к роли глобального игрока Вильнюсу не удается. Замены перевозкам продукции Беларуськалия не найдены. С Китаем отношения стремятся к нулю. Общий низкий уровень жизни при желании соответствовать стандартам ЕС делает свое дело. Траты не соответствуют доходам на уровне всей национальной экономики.



Продвинутый мир с нетерпением ждет конца зимы. Объем газа в европейских хранилищах снизился до 15 %. А если ударят морозы, придется закупаться на свободном рынке. А это новый взлет цен. Не стоит забывать и о катастрофических издержках западных ковид-ограничений. "Конвой свободы", идущий по дорогам Америки и Европы, наверняка довезет до логистического коллапса. Для пороховой бочки проблем не хватает единственной искры.

