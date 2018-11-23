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США частично закрывают границы с Мексикой

Указ Трампа связан с караваном мигрантов, который движется к южной границе. Как отмечает "Блумберг", американский лидер предупредил, что может закрыть рубежи полностью, если ситуация с беженцами обострится. Также военным разрешено открывать огонь по нелегалам, "если это потребуется".

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