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США дали разрешение на передачу танков Abrams для Украины

Власти США предоставили разрешение на передачу Украине первой партии танков Abrams.

Как сообщает CNN, ожидается, что технику Киев получит к началу осени. Также с ней будут доставлены боеприпасы, запчасти, оборудование для заправки и ремонта.

Сейчас в Германии примерно 200 танкистов ВСУ проходят обучение управлению такими танками.

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