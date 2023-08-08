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США дали разрешение на передачу танков Abrams для Украины
Власти США предоставили разрешение на передачу Украине первой партии танков Abrams.
Как сообщает CNN, ожидается, что технику Киев получит к началу осени. Также с ней будут доставлены боеприпасы, запчасти, оборудование для заправки и ремонта.
Сейчас в Германии примерно 200 танкистов ВСУ проходят обучение управлению такими танками.
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