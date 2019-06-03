США добиваются от Евросоюза изменения его оборонной политики

Вашингтон требует участия стран ЕС в совместных проектах вооружений. Брюссель опасается зависимости от американского экспорта. Об этом пишет испанская газета "Паис" со ссылкой на соответствующие документы.



По сведениям издания, напряженность достигла такого уровня, что Белый дом предупредил ЕС о возможности прекращения сотрудничества и о том, что может оставить Европу одну перед лицом угроз. Ультиматум был выдвинут еще в конце мая во время визита в США делегации европейских представителей по вопросам политики и безопасности.