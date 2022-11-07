США доставили в Европу более 84 тыс. тонн военной техники

Вашингтон доставил на европейский континент более 84 тысяч тонн военной техники и снаряжения. По данным Транспортного командования ВС США, отправлены также более 16 тысяч военнослужащих, свыше 63 тысяч противотанковых систем и почти миллион артиллерийских снарядов.