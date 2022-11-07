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США доставили в Европу более 84 тыс. тонн военной техники
Вашингтон доставил на европейский континент более 84 тысяч тонн военной техники и снаряжения. По данным Транспортного командования ВС США, отправлены также более 16 тысяч военнослужащих, свыше 63 тысяч противотанковых систем и почти миллион артиллерийских снарядов.
Для доставки оружия, техники и военнослужащих командованием было проведено 845 полетов.
Отмечается, что военные грузы для Украины начали доставлять 21 января, поставки продолжаются и по сей день.
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