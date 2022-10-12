США экстренно перестраивают свои замыслы и стратегию

США намерены расширить военное присутствие в Греции. Пентагон сообщает, что уже обсудили расширение военного присутствия Вашингтона на греческой территории в качестве усиления поддержки Североатлантического союза, особенно в Восточном Средиземноморье, на Балканах, в Черном море, а также на южном фланге НАТО. Акцент все тот же - оказание помощи Украине.



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