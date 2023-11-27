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США, Германия, Испания, Австралия - сотни людей во всем мире требуют остановить кровопролитие на Ближнем Востоке

Весь мир продолжает демонстрировать свою усталость от конфликтов. В немецком Штутгарте тысячи демонстрантов прошли маршем по улицам, требуя прекращения огня в Газе на постоянной основе. Толпы люди скандировали антивоенные лозунги, размахивая палестинскими флагами и держа в руках плакаты и транспаранты с лозунгами о мире.


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Мы собрались здесь сегодня, чтобы выступить за мир и свободу для палестинцев, вспомнить жертв кризиса на Ближнем Востоке как с израильской, так и с палестинской стороны. Но мы также здесь для того, чтобы критиковать политику Германии за ее одностороннюю позицию и отсутствие сочувствия к палестинцам.

Против войны и в испанской Барселоне - сотни людей требуют остановить кровопролитие. Даже в далекой Австралии уже седьмой раз подряд демонстранты собрались у здания Мельбурнской библиотеки на митинге "Свободная Палестина". Против войны и рядовые американцы - демонстранты полностью перекрыли движение на Манхэттенском мосту в Нью-Йорке и скандируют: "Пусть Газа живет!". А в Лондоне на улицы вышли те, кто против антисемитизма и солидарен с Израилем. В марше приняли участие около 60 тысяч человек.

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