США, Германия, Испания, Австралия - сотни людей во всем мире требуют остановить кровопролитие на Ближнем Востоке

Мы собрались здесь сегодня, чтобы выступить за мир и свободу для палестинцев, вспомнить жертв кризиса на Ближнем Востоке как с израильской, так и с палестинской стороны. Но мы также здесь для того, чтобы критиковать политику Германии за ее одностороннюю позицию и отсутствие сочувствия к палестинцам.