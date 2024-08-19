Соединенные Штаты уличены в попытках дестабилизировать ситуацию еще в одной стране планеты. Скандал стал причиной политического конфликта, который разгорается между Вашингтоном и Мехико: выяснилось, что американцы финансировали мексиканскую оппозицию через ряд своих фондов. В передаче денег противникам властей были замечены USAID, а также фонды Рокфеллера и Форда.

Политические цели Соединенных Штатов очевидны: в последнее время мексиканцы закрыли свое воздушное пространство для американских военных самолетов, кроме того, они отказываются сотрудничать в деле урегулирования миграционного кризиса. История прогремела громом среди ясного неба: финансировать подготовку цветной революции в стране-соседке - это как-то слишком даже для Вашингтона.