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США готовили цветную революцию в Мексике
Соединенные Штаты уличены в попытках дестабилизировать ситуацию еще в одной стране планеты. Скандал стал причиной политического конфликта, который разгорается между Вашингтоном и Мехико: выяснилось, что американцы финансировали мексиканскую оппозицию через ряд своих фондов. В передаче денег противникам властей были замечены USAID, а также фонды Рокфеллера и Форда.
Политические цели Соединенных Штатов очевидны: в последнее время мексиканцы закрыли свое воздушное пространство для американских военных самолетов, кроме того, они отказываются сотрудничать в деле урегулирования миграционного кризиса. История прогремела громом среди ясного неба: финансировать подготовку цветной революции в стране-соседке - это как-то слишком даже для Вашингтона.
Между тем, не вызывает сомнений факт, что вмешательство было санкционировано Белым домом, ведь USAID существует на бюджетные деньги и прямо контролируется правительством.
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