Торговый конфликт разгорается с новой силой. США готовит 10-процентные пошлины на товары из Китая. Под очередными тарифными ограничениями окажется продукция на сумму порядка 200 миллиардов долларов в год. Точного списка товаров пока нет, однако известно, что тарифы вступят в силу в течение ближайших двух месяцев.