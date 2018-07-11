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США готовит 10-процентные пошлины на товары из Китая

Торговый конфликт разгорается с новой силой. США готовит 10-процентные пошлины на товары из Китая. Под очередными тарифными ограничениями окажется продукция на сумму порядка 200 миллиардов долларов в год. Точного списка товаров пока нет, однако известно, что тарифы вступят в силу в течение ближайших двух месяцев.

Пекин шокирован торговой политикой США. Министерство коммерции Китая выразило решительный протест и заявило о решимости оспорить пошлины во Всемирной торговой организации.

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