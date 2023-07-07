США готовы передать Украине кассетные боеприпасы

Белый дом объявит сегодня о выделении Украине нового пакета помощи на сумму в 800 миллионов долларов - Washington Post сообщает. В составе пакета и поставки кассетных боеприпасов. Производство их в США давно прекращено, а сами боеприпасы непригодны. Около 20 % кассет не срабатывает! Использование данных боеприпасов превращается в минирование территорий, проживание на которых будет опасным много десятилетий. Не только Amnesty International осудила передачу Киеву данного оружия. Глава МИД ФРГ заявила: "Кассетным боеприпасам не место в Украине".