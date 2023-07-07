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США готовы поставить Киеву запрещенные в мире кассетные боеприпасы, которые остаются в земле на десятилетия

7 июля США планируют объявить о передаче Киеву кассетных боеприпасов, хотя они запрещены практически всеми международными конвенциями. Это заряды, снаряженные большим количеством разрывных суббоеприпасов, и те, что не разрываются, остаются в земле на десятилетия.

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