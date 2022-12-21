США готовы выделить до $450 тыс. на "поддержку демократии" в Грузии

В США анонсировали планы выделить до 450 тыс. долларов на "поддержку демократии" в Грузии. Средства будут выделены в рамках американской программы малых грантов. Основное внимание потенциальные подрядчики должны будут уделить таким направлениям, как "экономический рост", "гендерное равенство и социальная интеграция", а также "вовлечение граждан в жизнь общества и повышение их информированности". Максимальная сумма одного гранта не должна превышать 50 тыс. Ранее сообщалось, что США готовы выделить 585 тыс. долларов на программу подготовки 60 студентов и выпускников учебных заведений в возрасте до 24 лет из Армении, Азербайджана и Грузии с целью "развития их лидерских качеств". Вот так, малыми шагами Штаты на протяжении уже многих лет изменяют сознание людей, проживающих на постсоветском пространстве. И, нужно признать, во многом преуспели: Украина и Прибалтика тому подтверждение. А вот наша страна, несмотря на все старания, оказалась не по зубам идеологической машине Запада.

