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США готовы заплатить до $3 млн за антироссийские настроения
До 3 миллионов долларов. Такова цена, которую готовы заплатить Штаты за антироссийские настроения. Намедни был опубликован текст американского гранта, направленного на "укрепление потенциала партнеров" для борьбы со "злонамеренным влиянием" России. В список стран-партнеров попали Азербайджан, Молдова, Украина, Грузия, Латвия, Чехия, Казахстан, Турция и другие.
Согласно описанию, все они должны остро реагировать на деятельность России, связанную с "использованием" химических и биологических агентов в своих целях. В качестве примеров приводятся случаи, причастность Москвы к которым так и не была доказана. Американцы также утверждают, что Россия устраивает кампании дезинформации и "намеренно совершает нападки" на договоры о нераспространении опасных веществ, чтобы "подорвать давние партнерские отношения" США с союзниками.
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