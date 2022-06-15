США готовят к вывозу украинское зерно

Соединенные Штаты, по данным агентства Bloomberg, наращивают импорт удобрений из России и при этом давят на Европу, чтобы Старый Свет от этих удобрений отказался. Украина стала еще ближе к тому, чтобы лишиться запасов собственного зерна. В Вашингтоне заявили, что намерены создать временные хранилища для пшеницы на западной украинской границе.