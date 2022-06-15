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США готовят к вывозу украинское зерно

Соединенные Штаты, по данным агентства Bloomberg, наращивают импорт удобрений из России и при этом давят на Европу, чтобы Старый Свет от этих удобрений отказался. Украина стала еще ближе к тому, чтобы лишиться запасов собственного зерна. В Вашингтоне заявили, что намерены создать временные хранилища для пшеницы на западной украинской границе.

Пьер де Голль, внук знаменитого генерала-освободителя Франции, считает, что Америка преследует цель ослабить и разрушить Европу. Нынешний украинский конфликт настойчиво провоцировался Соединенными Штатами: роковую роль сыграло расширение НАТО и безрассудная политика официального Киева. Все финансовые кризисы возникали в Америке, напоминает де Голль, и теперь для США спасение в одном: нанести максимальный урон Европе.

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