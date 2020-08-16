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США готовят новые запреты для китайских компаний
Дональд Трамп намерен продолжать борьбу с китайскими компаниями. В частности, запрет на работу в США может быть введен в отношении крупнейшей в мире торговой онлайн-платформы Alibaba. Глава Белого дома отметил, что рассматривает и другие варианты, правда, какие, не уточнил. А еще добавил, что самым серьезным решением стали ограничения на работу китайской компании Huawei. И снимать их он не намерен.
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