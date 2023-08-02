США готовят новый военный транш киевскому режиму

Так американская администрация пытается спасти захлебнувшееся контрнаступление ВСУ. Этот факт уже признан представителями оборонного ведомства США. О составе пакета помощи пока неизвестно. Однако ранее Вашингтон предоставил Украине средства ПВО, боеприпасы и технику на сумму свыше 400 млн долларов.

Параллельно с этим Белый дом пытается нарастить производство снарядов для гаубиц. Вопрос их нехватки стоит остро, потому США планируют объединить усилия с Болгарией и Южной Кореей, в перспективе - договориться и с Японией.