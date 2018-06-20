США готовятся расширить торговые пошлины на китайские товары

Президент поручил ответственным ведомствам подготовить список продукции из Поднебесной, которая будет облагаться дополнительным 10-процентным сбором. Общий объем экспорта из КНР, который попадет под санкции, оценивается в 200 миллиардов долларов. Такое решение Трамп принял после жесткой реакции Пекина на предыдущие ограничения со стороны Вашингтона. Напомним, в пятницу стало известно, что с 6 июля США введут 25-процентные пошлины на сотни позиций китайского экспорта. В Поднебесной подготовили зеркальный ответ. Китайские контр-санкции вступают в силу одновременно с американскими. Аналитики отмечают, что с помощью заградительных мер Трамп пытается устранить дисбаланс во взаимной торговле. Он превышает полтриллиона долларов. Сейчас США находятся в состоянии торговой войны с десятками государств планеты - в июне Вашингтон ограничил импорт стали и алюминия, вызвав негодование стран-экспортеров. Несколько часов назад стало известно, что ввести дополнительные пошлины на американские товары готовится и Россия.

Политика хозяина Белого дома не находит поддержки у мировых лидеров - они опасаются, что американский протекционизм может вызвать хаос в глобальной торговле. А вот электорат действия Трампа поддерживает. На фоне торгового противостояния с Китаем, Канадой, ЕС и Мексикой, а также успешных переговоров с северокорейским лидером, рейтинг президента США достиг рекордных показателей. Согласно последним опросам, деятельность Трампа одобряют 45 процентов респондентов. Это самый высокий показатель с момента вступления политика в должность. В целом же по уровню поддержки граждан Трамп остается одним из самых непопулярных лидеров в истории страны.