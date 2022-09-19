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США грозит финансовый кризис

Соединенным Штатам Америки грозит финансовый кризис - предупреждает "Нью-Йорк Таймс". Как отмечает издание, Федеральная резервная система США не справляется с экономическими последствиями пандемии COVID-19. "Уолл-стрит, вероятно, ждет суровая зима, поскольку рынки по-прежнему нестабильны, а их крупнейшие клиенты сокращают операции", - говорится в статье.

По данным издания, руководство инвестиционных домов заранее готовится к увольнениям. Многие компании-должники объявят о банкротстве, либо распродадут имущество.

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