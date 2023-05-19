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США грозит новая Великая депрессия

Над США нависла угроза новой Великой депрессии. Министр финансов в очередной раз предупредила о катастрофических последствиях потенциального дефолта для финансовой системы страны.

Конгресс с января не может урегулировать вопрос госдолга: республиканцы требуют сократить расходы бюджета и отказываются поднимать потолок без уступок со стороны демократов. В итоге уже с июня самая богатая страна мира может перестать платить по счетам.

Деньги есть, но Штаты тратят из бюджета больше, чем собирают налогов. А недостающее берут в долг, размер которого приближается к астрономической сумме в 31,5 триллиона долларов. И пока большая часть всех накоплений хранится в долларах, американские предвыборные манипуляции могут грозить рецессией мировой экономике.

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