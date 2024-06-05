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США грозят санкциями Международному уголовному суду

Международному уголовному суду в Гааге грозят санкции. Нижняя палата американского Конгресса проголосовала за принятие соответствующего закона. Документ предполагает, что в отношении судей, если они рискнут рассматривать иски против Соединенных Штатов или их союзников, будут вводиться ограничения имущественного и визового характера. В частности, санкциями конгрессмены грозят за преследование Израиля.

Закон должен еще пройти обсуждение в Сенате и быть подписан президентом. За этим дело, впрочем, явно не станет.

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