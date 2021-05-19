США и Европа захотели помириться в торговой войне

США и Европа начнут перемирие в торговой войне, которая возникла во время правления Дональда Трампа, с переговоров об отмене первой порции обоюдных пошлин на импорт товаров. Вашингтон и Брюссель уже заявили, что собираются решить вопрос до конца нынешнего года. Если это произойдет, США отменят 25-процентные пошлины на европейскую сталь и 10-процентные на алюминий. Напомним, они были введены в 2018-м. В ответ Евросоюз повысил тарифы на американские товары на сумму почти 6 с половиной млрдевро. Предполагается, что если сторонам удастся прийти к соглашению на переговорах, обоюдные ограничения могут быть отменены в полном объеме.